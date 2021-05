Déco - Pas besoin d’avoir la main verte pour avoir un terrarium

Ajout des plantes: la troisième étape consiste à mettre vos plantes à l’intérieur. Il y a près de 100% d’humidité à l’intérieur du bocal et il y fait assez chaud. C’est pourquoi il convient particulièrement aux plantes tropicales. Si vous voulez, vous pouvez également ajouter un peu de mousse. Le terreau contient des micro-organismes qui décomposent les parties mortes des plantes. Si vous voulez les soutenir et n’avez pas peur des petites bestioles, vous pouvez vous procurer quelques petits cloportes blancs ou collemboles en magasin de terrariophilie.

Fermeture du bocal: laissez le terrarium ouvert jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau au fond du bocal et plus de buée sur les parois. Mettez ensuite le couvercle: vous n’aurez plus qu’à profiter de votre écosystème miniature.