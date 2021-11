SITE POUR JEUNES CONDUCTEURS – «Pas besoin de dépenser une fortune pour acheter sa première voiture»

20 minutes Lifestyle: Nicolas, vous avez réussi à convaincre non pas un, mais deux investisseurs dans la version suisse de l’émission «Die Höhle der Löwen». Comment vous sentez-vous?

Nicolas Heini: C’est génial. Avec Roland Brack et Tobias Reichmuth, nous avons trouvé deux super investisseurs pour Firstcar et nous réjouissons de notre future collaboration.

C’est quoi Firstcar, au juste?

Chaque année, 100’000 jeunes conducteurs passent le permis de conduire en Suisse. Firstcar est un site qui leur propose une gamme complète de prestations, à commencer par des informations sur des cours de premier secours et sur le code de la route. Nous organisons également des leçons de conduite, les aidons à trouver l’auto-école idéale, à se préparer pour l’examen; par ailleurs, nous louons des voitures d’auto-école et leur offrons une aide pour acheter un véhicule ou trouver la bonne assurance.

Il existe un nombre croissant de faux moniteurs de conduite qui arnaquent les jeunes conducteurs. Nicolas Heini, fondateur de Firstcar

Ceux qui veulent passer le permis de conduire trouveront donc chez vous tout ce dont ils ont besoin?

C'est exact! Beaucoup sont souvent dépassés par l'offre sur Internet. Cela commence déjà avec le choix de l'auto-école. Il y a plus de 5’000 moniteurs de conduite en Suisse, alors ce n’est pas évident de trouver la bonne personne. Sur notre site, nous avons répertorié des moniteurs de conduite triés sur le volet, qui ont également été contrôlés. Il existe un nombre croissant de faux moniteurs de conduite qui arnaquent les jeunes conducteurs. Souvent, ils travaillent au noir et ne sont en fait pas habilités à former à la conduite.

Nicolas Heini et son amie Belinda se sont lancés dans «la fosse aux lions» pour présenter leur start-up Firstcar. CH Media Leur passage dans l’émission a porté ses fruits pour Nicolas Heini et Firstcar, qui a séduit deux investisseurs avec son idée. CH Media Roland Brack (à gauche) et Tobias Reichmuth souhaitent investir dans la start-up. CH Media

Vous proposez également une aide lors de l’achat d’un véhicule. Elle se présente de quelle manière?

Une fois leur permis de conduire en poche, les jeunes conducteurs n’ont qu’une envie: avoir leur propre voiture. Sauf que très souvent, ils pensent, à tort, qu’il n’est plus possible de nos jours de trouver une bonne occasion pour 3’000 à 5’000 francs. lls peuvent donc nous envoyer une demande indiquant le modèle qu’ils recherchent et leur budget et nous épluchons les offres à leur place. Nous veillons principalement au caractère sérieux des annonces.

Combien coûtent vos prestations aux jeunes conducteurs?

Nous demandons actuellement entre 100 et 200 francs par prestation. Par exemple, pour la recherche d’un véhicule, il faut compter un forfait de 100 francs. Mais ce montant est déduit du prix d’achat si l’on achète le véhicule chez nous. Nous travaillons actuellement sur un algorithme qui, en répondant à des questions très simples, propose un premier véhicule parfaitement adapté.

Avec 60 véhicules, nous disposons actuellement de la plus grande flotte de voitures d’auto-école, que nous louons dans toute la Suisse alémanique. Nicolas Heini, fondateur de Firstcar

Comment vous est venue l’idée de créer Firstcar?

Tout est parti d’un bon ami qui, après avoir passé son permis de conduire, s’est laissé convaincre d’acheter une voiture beaucoup trop chère, car il était persuadé qu’il n’était pas possible d’avoir une belle voiture pour peu d’argent. Avec cette voiture, il s’est retrouvé complètement surendetté et au bord de la faillite personnelle. Le problème, c’est qu’il a également perdu son emploi par la suite et que la situation n’a fait qu’empirer. Au même moment, j’avais acheté aux enchères sur Ricardo, une vieille Volvo de 25 ans pour 100 francs pour rigoler, qui a d’ailleurs passé au contrôle technique. C’est là que j’ai eu le déclic et je savais qu’il n’y avait pas besoin de dépenser une fortune pour acheter sa première voiture.

Ce qui est unique chez Firstcar, c’est qu’on peut également louer des voitures d’auto-école avec double pédalier.

Absolument. Avec 60 véhicules, nous disposons actuellement de la plus grande flotte de voitures d’auto-école, que nous louons dans toute la Suisse alémanique. C’est un gros avantage pour les jeunes conducteurs qui n’ont pas accès à un véhicule privé pour s’entraîner. Beaucoup ignorent par exemple qu’il est interdit d’apprendre à conduire avec presque toutes les voitures équipées d’un frein à main électrique. Si l’on se fait prendre, cela peut coûter cher et, dans le pire des cas, cela peut entraîner le retrait du permis de conduire.

Mais n’êtes-vous pas en concurrence directe avec les moniteurs d’auto-école?

Au contraire. Nous sommes plutôt complémentaires. Les heures de conduite en privé sont souvent tout aussi importantes que celles prises avec un moniteur d’auto-école. Un bon mélange des deux et une grande expérience pratique sont souvent la clé de la réussite à l’examen de conduite.