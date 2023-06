Parlement: Pas besoin de taskforce sur les oligarques russes

La Suisse ne devra pas mettre en place sa propre taskforce chargée de mettre en œuvre les sanctions internationales prises contre la Russie et le Bélarus à la suite de la guerre en Ukraine et, plus particulièrement, de localiser et de bloquer, jusqu’à clarification incontestable, les avoirs détenus en Suisse par de riches oligarques figurant sur la liste des personnes sanctionnées. Le Conseil des États a balayé, par 30 voix contre 7, une motion de la commission du National acceptée en décembre dernier, et une motion similaire de Carlo Sommaruga (PS/GE). Seule la gauche l’a soutenue.