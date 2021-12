Mesures sanitaires – Pas besoin de test au retour des régions frontalières de la Suisse 

Le cas de la France

«Les retours en provenance de régions frontalières ne requièrent pas de tests. Pour la France, c’est le cas des régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes», cite en exemple Grégoire Gogniat, porte-parole de l’OFSP. Les travailleurs frontaliers en sont aussi naturellement exemptés.

Tous les autres voyageurs qui entrent sur le territoire suisse – y compris les personnes vaccinées et guéries – doivent se faire tester. Pour rappel, outre un test PCR avant leur entrée, ceux-ci sont soumis à un second dépistage, PCR ou antigénique, entre le quatrième et le septième jour qui suit leur arrivée. Les dépistages demeurent à la charge des personnes concernées.