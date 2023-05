Pied du Jura: Pas besoin d’en faire plus pour contrer les crues des lacs

En juillet 2021, les abords du lac de Neuchâtel avaient été envahis par les eaux. cht

Des membres des gouvernements et des secrétaires généraux des cantons de Vaud, Neuchâtel, Berne, Soleure, Fribourg et d’Argovie ainsi que la représentante de la Confédération étaient réunis vendredi à Nidau (BE) pour discuter des crues survenues en 2021 aux abords des lacs au pied du Jura et le long de l’Aar. Ils ont analysé les événements survenus ces dernières années et sont arrivés à la conclusion que l’analyse des crues a révélé que le système de régulation de la correction des eaux du Jura avait fait ses preuves et permis d’éviter des dommages plus importants.

Lors de leur rencontre, les autorités ont souligné que le risque de crues avait été considérablement réduit grâce aux deux corrections des eaux du Jura et au système de régulation des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat. Une troisième correction n’est cependant pas à l’ordre du jour car cela impliquerait d’importantes mesures de construction sur l’ensemble du système et concernerait plusieurs cantons. De plus, les coûts engendrés seraient disproportionnés par rapport aux avantages escomptés.

Canaux d’alerte à développer

Comme les possibilités ont été largement exploitées sur les plans de la construction et de la régulation, il faut mettre en place des mesures préventives ainsi que des mesures de protection de bâtiments à différents endroits afin de limiter les dommages potentiels à l’avenir. Les cantons, les communes et la population doivent mieux se préparer au risque de crues dans les zones riveraines des lacs du pied du Jura et le long de l’Aar. Enfin, un système d’alerte efficace des personnes exposées devra être déployé afin de garantir une intervention précoce. Il est donc important que la panoplie d’instruments d’alerte existants soit constamment optimisée et complétée et qu’elle soit systématiquement à la portée des personnes exposées aux crues.

