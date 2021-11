Tom Holland pas chaud pour rejouer Spider-Man

Tom Holland : Pas chaud pour enfiler à nouveau le costume de Spider-Man

Tom Holland jouera l’homme araignée pour la troisième fois dans «Spider-Man: No Way Home». Ce sera peut-être la dernière.

Getty Images via AFP

D’ailleurs, au-delà de son rôle de Spider-Man, c’est carrément son métier de comédien qu’il remet en cause: «Je pense définitivement que je ne ferai pas l’acteur pour le restant de mes jours.» Holland, qui a appris le métier de charpentier plus jeune, se verrait bien faire quelque chose de ses mains. «J’ai toujours été bon avec mes mains. Quand quelque chose est cassé, j’arrive toujours à imaginer comment le réparer.» Il se verrait bien aussi investir dans l’immobilier, mais pas pour faire du profit: «Je pourrais acheter un immeuble et louer les appartements meilleur marché qu’ils devraient l’être parce que je n’ai pas besoin d’argent.»