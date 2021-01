Marilou Berry : Pas complexée par ses formes

L’actrice Marilou Berry , qui a repris des kilos, constate que son corps ne l’a jamais empêchée de faire quoi que ce soit.

À l’affiche de la série «Je te promets», sur TF1, à voir dès lundi 1er février 2021, sur TF1, Marilou Berry incarne Maud, une jeune femme timide en surpoids qui n’arrive pas à maigrir et qui cherche un sens à sa vie. Or, dans la réalité, la fille de Josiane Balasko se sent très différente de son personnage. «Maud a fait de la peur du regard de l’autre une faiblesse, ce qui est assez immature de sa part, explique-t-elle dans « Paris Match ». Je ne la comprends pas. Mon corps ne m’a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Mais certains de ses sentiments ont été les miens, et c’est un peu douloureux, bien que libérateur, de devoir les revivre.»

Aujourd’hui, la Française de 37 ans, qui a repris du poids, affronte les critiques. Elle constate aussi que leur tournure a changé avec le temps. «Il y a dix ans, on me traitait de grosse vache et c’était presque plus facile qu’aujourd’hui, explique-t-elle. On est entré dans une ère plus pernicieuse avec une fausse bienveillance: «Tu es grosse, mais tu es belle.» En attendant, il y a toujours très peu de diversité des corps et des nationalités sur nos écrans.»