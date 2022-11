Vaud : Pas conforme, la piste de motocross à Payerne est en danger

Les coureurs ne «dérangent personne», expliquent l’agriculteur et le responsable de la gestion de la piste de motocross de Payerne (VD), qui souhaitent rester anonymes. Pourtant, la commune, d’abord favorable à ce projet datant de 2017, est revenue sur sa décision. Le terrain agricole de 80’000 m² entre Payerne et Cugy, qui en dédie 17’200 à ce sport de vitesse, n’est pas en règle.

La zone est éloignée des habitations et se situe «en bordure de forêt», poursuit l’agriculteur, interrogé par «La Liberté». Toutefois, les autorisations exceptionnelles délivrées par la commune ces dernières années ne suffisent plus, selon le Tribunal cantonal, saisi par l’agriculteur. Et pour cause, cette piste a un impact sur les surfaces d’assolement et les activités prévues ne figurent pas dans le plan directeur général. Ce qui a motivé la Direction vaudoise générale du territoire et du logement de suspendre les activités jusqu’à ce que le circuit soit homologué. La procédure devrait prendre du temps.