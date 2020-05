Coronavirus

Pas d'appli pour retracer les contacts sans base légale

La commission des institutions politiques des Etats a suivi l'avis de son homologue du National et exige une base légale pour le traçage de contact Covid-19.

Pas d'enregistrement

Le Conseil fédéral rejette la motion car il estime que toutes les demandes formulées sont déjà satisfaites. Le système de traçage de proximité dans son ensemble se base sur des méthodes cryptographiques et un traitement des données fortement décentralisé. Dans la mesure du possible, il ne contient aucune donnée permettant d'identifier les personnes. Les données de localisation ne sont pas du tout enregistrées, assure le gouvernement.

Application DP-3T

Droit des étrangers

Par ailleurs, la commission ne juge pas nécessaire pour l'instant de prendre des mesures concernant l'asile puisque les procédures fonctionnent et les capacités ne sont pas débordées. La commision ne veut pas non plus intervenir sur la question de l'accueil des réfugiés et de la réforme des accords de Dublin.