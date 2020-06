Suisse

Pas d'embellie prévue pour l'emploi cet été

La marché suisse du travail n’est pas prêt de retrouver avant cet automne son niveau d’avant la crise sanitaire.

La plus grosse déprime

En terme de segments d'activités, seules les activités inclassifiables dans la production (+1%) et dans les services (0%) prévoient une stabilité de l'emploi. La catégorie hôtellerie et restauration (-36%) affiche la plus grosse déprime, derrière la construction (-12%), l'industrie manufacturière (-9%), ainsi que les activités financières et les autres services (-8%).

Les entreprises de taille moyenne, employant entre 50 et 249 salariés, se montrent les plus pessimistes (-17%). Le niveau de morosité sinon s'avère inversement proportionnel à la taille des sociétés, entre -3% pour les plus grandes et -7% pour les plus modestes.