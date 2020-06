Hôpital Riviera Chablais

Qui va faire la lumière sur la «débâcle» de Rennaz?

Le Parlement valaisan ne souhaite pas d’une Commission d'enquête parlementaire pour se pencher sur «la débâcle financière» de l’établissement. Côté vaudois, aucune décision n’est prévue avant l’été.

Les élus estiment que la surveillance des deux cantons doit être renforcée, et que les membres du conseil de l'établissement (équivalent d'un conseil d'administration) devront être nommés sur la base de leurs compétences et non pour des raisons régionales. Quant aux compétences de la Commission interparlementaire de contrôle (CIC) de l'HCR, elles devront être revues.