Tribunal fédéral : Pas d’accès complet aux données des caisses maladie

Le Tribunal fédéral a débouté un particulier qui réclamait le droit de pouvoir consulter toutes les données transmises par une caisse maladie, confirmant l’application de l’exception du secret des affaires.

En janvier 2017, le recourant avait voulu accéder à toutes les pièces comptables, explications, documents et correspondances échangées entre la caisse et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vue de l’augmentation des primes 2014 à 2017, et ce pour tous les cantons.