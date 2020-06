Économie

Pas d’accord entre la Suisse et l’UE avant 2021, selon Oettinger

L’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne «devrait être une priorité pour l’année prochaine», a déclaré le commissaire européen allemand.

Le commissaire européen allemand Günther Oettinger ne pense pas que la Suisse et l’UE se mettront d’accord sur l’accord-cadre d’ici à la fin de l’année (archives).

Le commissaire européen allemand Günther Oettinger ne voit pas un accord entre la Suisse et l’UE sur l’accord-cadre pour tout de suite. «Je ne crois pas qu’un accord sera conclu au cours du second semestre», indique-t-il lundi dans la «NZZ».

Ce sont la France, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne qui sont particulièrement intéressées à conclure un accord-cadre avec la Suisse car ces pays ont «les relations économiques et de voisinages les plus fortes» avec la Suisse, relève-t-il. À cet égard, Günther Oettinger souligne que, même après sa présidence du Conseil de l’UE, l’Allemagne aura intérêt à ce que cette question figure en bonne place à l’ordre du jour de Bruxelles.