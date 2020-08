Afrique Pas d’accord sur un retour des civils au pouvoir au Mali

La junte, qui a promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition d’une durée à déterminer, attend une levée des sanctions annoncées après le putsch ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta.

La junte a accédé à une demande de la mission et accepté que Boubacar Keïta, 75 ans, quitte le pays «quand il veut».

La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi après trois jours de négociations sans accord sur les conditions d’un retour des civils à la tête du pays en pleine tourmente.

Les émissaires doivent à présent rentrer rendre compte de leurs trois jours de discussions à la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) qui les avait dépêchés à Bamako pour réclamer un «retour immédiat à l’ordre constitutionnel» après le coup d’Etat du 18 août. Ce dernier épisode d’une dégradation politique, sécuritaire et économique est une source d’inquiétudes continue pour la communauté internationale.

Les chefs d’Etat de la Cédéao doivent se concerter mercredi et décider, en fonction des résultats obtenus à Bamako, de renforcer ou d’alléger les mesures prises à la suite du coup d’Etat.

Levée des sanctions espérée

Dans un pays éprouvé par la pauvreté, la propagation du djihadisme, les violences intercommunautaires et la faillite de l’Etat, «c’est le peuple qui va beaucoup plus souffrir (des) sanctions», a souligné Ismaël Wagué, porte-parole des militaires réunis autour du nouvel homme fort, le colonel Assimi Goïta.

Les chefs d’Etat de la Cédéao ont annoncé le 20 août la fermeture des frontières des Etats membres de l’organisation avec ce vaste territoire enclavé. Ils ont décidé l’arrêt de tous les flux financiers et commerciaux, sauf les produits de première nécessité ou de lutte contre le Covid-19.

Pas de retour de Boubacar Keïta

Ils avaient exigé, avec effet «immédiat», le retour à la Constitution et le rétablissement du président renversé dans ses fonctions. Cette dernière exigence ne paraît plus d’actualité. Dans des déclarations distinctes, les deux parties ont indiqué que M. Keïta renonçait au pouvoir.

Les militaires qui l’ont arrêté et le retiennent ont accepté que les émissaires de la Cédéao le voient samedi. «La médiation lui a demandé clairement: ‹est-ce qu’il a l’intention de revenir au pouvoir?' Il a dit: non, pour lui c’est fini, il ne veut plus jamais revenir au pouvoir, il a démissionné de façon volontaire, sans pression», a assuré le porte-parole de la junte.