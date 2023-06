JO 2024: Pas d’alcool aux JO de Paris, sauf pour les VIP

Comme à Tokyo ou à la Coupe du monde de football au Qatar, l’alcool n’aura pas sa place en tribunes pour les JO de Paris en 2024. Les organisateurs l’ont fait savoir lundi et ont encore confirmé la décision auprès du média «Le Parisien» , en le justifiant par la loi Evin. En résumé: il n’y aura pas de boissons alcoolisées sur les sites olympiques.

La loi invoquée par les organisateurs est en vigueur depuis 1992 en France. Elle vise notamment à lutter contre l’alcoolisme, et limite fortement le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées. Elle comprend aussi une interdiction d’en servir dans des manifestations sportives.

Les VIP à part

À Paris pour les JO, seuls les VIP pourront consommer de l’alcool puisqu’ils ne sont pas concernés par les restrictions. Le site officiel proposant les différents «parquets d’hospitalité» précise qu’une sélection de spiritueux, champagne, de vin, de bière et de boissons non alcoolisées est comprise pour ceux qui prennent l’offre la plus onéreuse.