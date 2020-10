Voyages en Ukraine et en Espagne

La menace Covid-19, il connaît. Au printemps, il a été contaminé et il a combattu l’infection avec succès. Cela ne l’a pas empêché d’entreprendre toutes les démarches administratives pour aller en Ukraine et en Espagne. Dominique Blanc avait également tout prévu pour rejoindre, dans la foulée de Madrid, Cologne. Mais il y a eu un couac indépendant de sa volonté.

Pas de retour de son test

«Pour entrer sur le territoire allemand, il faut se prémunir d’un test négatif passé au plus tard 48 heures avant, explique-t-il. Comme j’étais à Madrid samedi, il fallait que je passe ce test en Espagne. Ce que j’ai fait dimanche. Le résultat devait m’être retourné dans les 24 heures. Mais je ne l’ai pas reçu. Je ne sais pas si c’est à cause de la fête nationale espagnole, le 12 octobre, mais je n’ai donc pas pu voyager en direction de Cologne et, avec infiniment de regrets, je ne pourrai donc pas être présent pour les célébrations officielles du match historique de 1950.»