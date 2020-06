il y a 1h

DANS LES COULISSES

«Pas d’alternative à la conception numérique»

Klaus Bischoff, le responsable design de la marque Volkswagen, nous explique pourquoi la conception de véhicules modernes est presque entièrement informatisée. Une méthode de travail qui, selon lui, est la seule capable d’offrir un panel de modèles aussi large que celui qui est proposé à l’heure actuelle.

de Dave Schneider

Les voitures modernes sont des produits d’une extrême complexité. Sans la conception numérique, elles seraient irréalisables. PD

Une voiture démarre toujours par une esquisse faite à la main. «Les designers pensent avec le crayon», souligne le responsable du design de la marque Volkswagen, Klaus Bischoff en parlant de l’importance de ce premier croquis. «Le designer a une image en tête, qu’il doit rendre présentable. On n’échappe pas au dessin classique», ajoute-t-il. Sauf que de nos jours, la plupart des concepteurs automobiles réalisent cette étape de façon numérique sur tablette, de la même façon que l’intégralité du processus de conception est aujourd’hui devenue indissociable de l’informatique. Fini le façonnage artistique manuel de nombreux modèles, les centaines de dessins hautement détaillés, autrefois réalisés à la main et nécessitant des milliers d’heures de travail! Tout ceci est aujourd’hui réalisé par des logiciels intelligents. Même si c’est toujours l’homme qui décide de la forme qu’aura une voiture, c’est l’ordinateur qui transpose l’idée en image.

La conception automobile numérique présente d’énormes avantages. Même la première esquisse peut être développée à l’infini sans avoir à changer de support ou à recommencer des centaines de fois. Les différents studios de design du monde entier peuvent travailler simultanément sur un même objet. Dans le monde numérique, la notion de distance n’existe plus. La première ébauche donne ainsi rapidement lieu à des dessins plus concrets, avant de faire naître une image en 3D, qui met déjà en évidence les profils de surface, les plis dans la tôle et le jeu de lumière correspondant. Cette représentation photoréaliste sert de modèle pour la présentation du concept au comité de direction, aux experts en marketing ou aux groupes de test.

1 / 7 Une voiture démarre toujours par un croquis. S’il est, aujourd’hui encore, fait à la main, il est toutefois réalisé de façon numérique, sur tablette. PD La première esquisse est constamment retravaillée, parfois simultanément par plusieurs équipes de concepteurs basées aux quatre coins du monde. PD On peaufine le croquis jusqu’à obtenir une représentation photoréaliste, ce qui, grâce à des logiciels intelligents, est bien plus rapide que par le passé. PD

La transposition des premiers croquis en un modèle numérique en 3D du nouveau véhicule se fait grâce au «cloud modelling». Les designers utilisent pour cela la réalité virtuelle, c’est-à-dire qu’ils travaillent avec un casque VR sur la tête et des outils virtuels dans les mains. C’est ainsi qu’à partir d’une vue avant et arrière en 2D, ils obtiennent un modèle en 3D qu’ils retravaillent jusque dans les moindres détails. «Ces modèles sont tellement réalistes qu’on sentirait presque l’odeur de neuf du véhicule», s’enthousiasme Klaus Bischoff. L’un des principaux avantages est que les ingénieurs peuvent également travailler avec ces modèles virtuels en 3D, tant à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule qu’au-dessous de la carrosserie virtuelle. Qu’il s’agisse de l’aérodynamisme, du nombre de particules métalliques présentes dans les différentes couches de peinture ou encore de contraintes matérielles, les ingénieurs peuvent faire des simulations, tester et affiner virtuellement toutes les composantes, sans avoir à concevoir d’outils ni de modèles réels.

«Ces modèles numériques constituent la base du processus d’élaboration, à laquelle tout le monde se réfère», explique le responsable du design de Volkswagen. «Le groupe compte 415 designers et près de 10’000 ingénieurs, qui travaillent tous avec cette base de données.» C’est non seulement le cas au niveau de la conception, du développement technique ou de la soufflerie, mais on étudie également la faisabilité de production sur base de ces modèles. Alors qu’auparavant, il fallait investir dans des outils pour voir si une tôle était résistante ou non, on peut aujourd’hui faire des simulations numériques. «Et là où il fallait auparavant réaliser des modèles 1/1 pour la soufflerie, il est désormais possible de faire des calculs par ordinateur», dit-il. Même s’il existe toujours des modèles en argile aujourd’hui, ils ne sont plus façonnés à la main, mais réalisés sur base du modèle en 3D numérique par des fraiseuses informatisées.

Le gain de temps est surprenant. Pour preuve, Klaus Bischoff cite pour cela un exemple. Alors que par le passé, il aurait fallu dessiner et façonner des centaines de modèles pour aboutir à la forme souhaitée de la calandre nid d’abeilles caractéristique de la Golf GTI – ce qui aurait pris des mois –, ce travail est désormais effectué en temps réel par des algorithmes. «Avec notre portefeuille de produits, nous poursuivons simultanément jusqu’à une centaine de projets par an, qui doivent tous aboutir», explique le responsable du design. Seule l’approche numérique rend possible la variété de modèles proposée par les grands constructeurs automobiles aujourd’hui. Malgré le gain de temps significatif, l’ensemble du processus de conception chez Volkswagen dure toujours jusqu’à deux ans, car «une voiture moderne est un produit d’une extrême complexité».

La conception numérique n’est pas nouvelle en soi, la conception et le développement des produits de l’industrie automobile étant informatisées depuis des années. «Sauf qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’alternative», affirme Klaus Bischoff. Le développement de voitures modernes ne pourrait pas se faire autrement. Il n’existe d’ailleurs pas d’autre méthode de conception pour les véhicules électriques chez Volkswagen. Mais sans l’approche numérique, il aurait fallu beaucoup plus de temps et de ressources pour lancer ces nouveaux modèles sur le marché. Et Klaus Bischoff d’ajouter en souriant: «À choisir entre une scie manuelle et une scie électrique pour fendre un gros tas de bois, je choisis évidemment la scie électrique.»

Klaus Bischoff Klaus Bischoff, le responsable design de la marque Volkswagen, est tout feu tout flamme pour la conception automobile numérique. PD Klaus Bischoff est responsable du design mondial des douze marques du groupe Volkswagen. Une fois son diplôme en poche, ce Hambourgeois, aujourd’hui âgé de 58 ans, a démarré sa carrière chez Volkswagen en tant que designer intérieur avant de passer designer extérieur et de concept. En 2002, il a été chargé le design extérieur de la marque. Cinq ans plus tard, il était à la tête d’une équipe de plus de 600 designers sur les sites de Wolfsbourg, Shanghai, São Paulo et Mexico. Depuis avril 2020, Klaus Bischoff est responsable du design pour l’ensemble du groupe. Parmi les étapes clés de sa carrière, on peut notamment citer les générations de Golf VI à VIII, les séries de SUV Touareg, Tiguan et T-Roc, ainsi que les véhicules de la future famille d’ID.