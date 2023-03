Parlement: Pas d’armes mais 5 milliards pour l’Ukraine, veulent les commissions

Cinq milliards pour l’Ukraine demandés

Au National, la Commission de politique extérieure a décidé mardi de justesse, par 13 voix contre 11, de demander un programme de soutien de 5 milliards de francs pour l’Ukraine. La majorité est d’avis que l’Ukraine a besoin d’un soutien financier important, notamment pour l’aide humanitaire, la protection de la population civile, le déminage, la promotion de la paix et la reconstruction des infrastructures civiles. Une minorité estime en revanche que de nombreuses questions concernant la reconstruction du pays et la coopération internationale en la matière doivent encore être clarifiées et que ce processus est en cours, raison pour laquelle il n’est selon elle pas judicieux de définir maintenant une contribution de soutien.