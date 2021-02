Tessin : Pas d’arrestation immédiate d’un psychiatre abuseur

Incarcéré pour avoir abusé de la détresse de trois de ses patients, un professionnel a recouru contre une décision de la Cour d’assises. Il a eu gain de cause.

Dans un arrêt rendu public mardi, le Tribunal fédéral (TF) admet le recours d’un psychiatre tessinois cinquantenaire, objet d’une incarcération de sécurité, pour avoir abusé de la détresse de trois de ses patients et avoir commis des actes sexuels sur des personnes incapables de discernement et de résistance.

Cet homme avait été condamné le 9 octobre 2019 à une peine de 3 ans et 8 mois de prison, à l’interdiction d’exercer sa profession de psychiatre pendant trois ans, et à payer une indemnité pour réparation du tort moral et une aide juridique gratuite à ses victimes.