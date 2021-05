Transports publics - Pas d’augmentation du prix des billets en 2022

Le prix des abonnements et des billets n’augmentera pas en 2022.

Bien que pris dans la crise du coronavirus, les transports publics donnent un signal fort à leur clientèle: en 2022, les prix des abonnements et des billets unitaires n’augmenteront pas. Les entreprises de transport et les communautés tarifaires maintiennent ainsi le même niveau général des prix depuis cinq ans, et ce malgré un manque à gagner de presque deux milliards de francs dû à la pandémie.