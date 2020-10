Moldavie : «Pas d’avenir ici»: la Moldavie se vide de ses habitants

L’élection présidentielle a lieu ce dimanche en Moldavie. Un pays qui fait face à l’exil de nombreux de ses habitants en raison de salaires extrêmement bas.

«Je veux que la Moldavie soit comme l’Europe, que nous ne soyons plus contraints de partir travailler à l’étranger», dit ce jeune homme âgé de 28 ans. Valentin a tenté l’expérience de l’émigration, à l’instar d’environ un million de ses concitoyens, soit près d’un tiers de la population de cette ancienne république soviétique.

Solitude

Selon elle, beaucoup de jeunes ont quitté le village ces dernières années et désormais «il y a plus d’enterrements que de naissances». Bêche à l’épaule malgré ses 84 ans, Ioana Lucian est venue nettoyer la tombe de son mari.

«Le village est très triste. Quand j’étais jeune fille on allait danser, il y avait de la musique» sur la grand-place, raconte-t-elle. Mais «beaucoup de gens sont partis. Je suis restée seule», déplore cette vieille dame, montrant les maisons qui avoisinent la sienne, «toutes abandonnées».

Si l’exode des Moldaves a commencé au début des années 1990, «ce phénomène s’est intensifié depuis 2016 et connaît actuellement l’un des taux les plus élevés de la région, soit entre 1,5 et 1,7% de la population», indique à l’AFP Olga Gagauz, directrice du Centre de recherches démographiques.