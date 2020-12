Jonathan Kazadi a marqué 10 points et délivré 10 passes décisives contre la Géorgie. Mais il a aussi perdu 6 ballons.

«On savait que ce serait un match difficile, car la Suisse est un adversaire coriace. Chez nous, on menait de 20 longueurs et ils avaient forcé la prolongation», a expliqué Tornike Shengelia (CSKA Moscou), d’une efficacité diabolique (17 points, 6 rebonds, 5 assists en 20 minutes). «On ne pouvait pas se reposer sur nos lauriers, même avec 12 ou 15 unités d’avance. Ils sont revenus tout près à la fin, mais on a su garder nos nerfs», a-t-il apprécié.