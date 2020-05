Pas de baisse ou d’exemption de la TVA en vue

Rédiger un nouveau commentaire

Faut pas rêver. Partout où ces politicards peuvent piquer du fric pour remplir leurs porte-monnaies, ils ne vont pas s'en priver. Quand on pense a toute ces petites et moyennes entreprises qui vont couler a cause des Politiques trop près des milieux financiers

Bien sur que non. Le PLR et l'UDC ne feront jamais un cadeau pécunier aux électeurs...ce n'est pas étonnant.

Sunny 11.05.2020 à 13:42

Ça commence avec l'hôtellerie puis le secteur du divertissement va vouloir aussi le même traitement, etc... Au final, on subventionne ces sociétés par l'IFD et d'autres impôts. Je trouve que la solution ne doit pas passer par une baisse d'impôts mais par un encouragement À la consommation raisonnable et donc rendre moins intéressant l'épargne.