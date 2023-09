Sans passeport, La Poste ne lui donne pas son nouveau passeport

Problème: sur place, on lui demande de présenter un passeport valide. Or, elle ne peut pas utiliser son ancienne carte d’identité pour se légitimer… elle n’est plus valable. Même son permis de conduire ne lui est d’aucune utilité dans cette situation, car il porte encore son nom de jeune fille. Au bureau des passeports on lui aurait pourtant dit qu’elle n’aurait pas besoin de pièce d’identité pour retirer son passeport. Et que si c’était le cas, les employés de La Poste pourraient ouvrir l’enveloppe pour comparer les identités.