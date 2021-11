Berne : Pas de boom d’effets indésirables du vaccin Covid

La Confédération a mis à jour sa liste des effets indésirables présumés causés par les vaccins contre le Covid-19. Les statistiques ne montrent pas de problèmes particuliers.

Le 3 novembre 2021, 9834 déclarations d’effets indésirables présumés de vaccins contre le Covid-19, pour lesquels un lien temporel avec la vaccination a été constaté, avaient été évaluées. Au total, 6438 (65,5%) soit la majorité, rapportaient des effets indésirables non graves, tandis que 3396 (34,5%) déclarations évoquaient des effets graves. Dans 155 de ces cas graves, l’on a dû déplorer le décès de la personne vaccinée après un laps de temps plus ou moins long. Malgré la concordance temporelle, rien n’indique concrètement que le vaccin est à l’origine du décès.

Les personnes concernées étaient âgées en moyenne de 52,6 ans, et parmi elles, 13,6% avaient 75 ans ou plus. Dans les cas considérés comme graves l’âge moyen était de 55,4 ans, et dans les déclarations faisant état de décès concomitants à la vaccination la moyenne s’établissait à 79,8 ans.