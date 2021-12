Coronavirus – Pas de booster Omicron avant l’été 2022

Manger dans les transports publics, un sujet de discorde

Si la règle des «2G» (vacciné ou guéri) s’applique dans les wagons-restaurants depuis le 20 décembre, il est toujours possible d’enlever son masque pour boire ou manger dans les trains des CFF. Et cela fait débat chez les politiciens suisses. Certains veulent interdire toute consommation et d’autres s’y opposent. Parmi les partisans de l’interdiction, c’est surtout les abus qui posent problème. «On voit trop souvent des gens qui sirotent constamment leur boisson ou mangent si lentement qu’ils ne mettent pas leur masque sur l’ensemble du trajet», souligne la conseillère nationale PS Flavia Wasserfallen. «Interdire de manger et de boire dans le train parce que l’on suppose que les personnes refusent de porter un masque, c’est un peu exagéré», réagit Hans Wicki (PLR), président de la Commission des transports du Conseil des États. De leur côté, les CFF ont rappelé que leur personnel réprimande les passagers qui abusent de cette exception permettant de boire et manger.