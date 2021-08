M6 : Pas de bouche en cul de poule dans «L’amour est dans le pré»

Tous les courriers envoyés aux agriculteurs en quête de l’âme soeur ne leur parviennent pas. La production du programme opère un tri selon plusieurs critères.

La Française a notamment révélé que toutes les lettres envoyées aux célibataires après la diffusion des portraits étaient lues par la production avant de parvenir – ou non – à leur destinataire. Les comptes des prétendantes et prétendants sur les réseaux sociaux sont également scrutés, histoire d’éviter toute mauvais surprise. Par le passé, certaines jeunes femmes avaient en effet écrit à un agriculteur dans le seul but de passer à la télévision. «Il y a des filles qui ne sont pas très intelligentes et qui ont des comptes très fournis avec des photos en string et la bouche en cul de poule. Celles-ci sont écartées facilement», a confié Karine Le Marchand dans la publication.