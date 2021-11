Genève – Pas de boum du nombre de nouveaux vaccinés

«Malheureusement, la courbe ne décolle pas», a admis vendredi Adrien Bron, directeur général de la Santé, s’exprimant sur le taux d’immunité au sein de la population genevoise. Alors que la semaine nationale de la vaccination touche à sa fin, les autorités sanitaires ont précisé qu’il n’y avait pas eu d’augmentation significative du nombre de nouvelles personnes vaccinées. «Nous avons contenu l’érosion de ces dernières semaines. C’est une vraie bonne nouvelle», a toutefois jugé Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, sans toutefois vouloir donner de chiffres à l’orée du week-end, moment de plus forte demande. De manière générale, ces deux dernières semaines, quelque 2100 premières doses ont été inoculées hebdomadairement. Nathalie Vernaz-Hegi a néanmoins annoncé que depuis le 5 novembre, 4550 personnes avaient reçu une troisième dose et que 15’000 s’étaient inscrites pour le faire.

Un ton léger et décalé

A Genève, les autorités tirent déjà un bilan positif de la semaine nationale de la vaccination sur le front de la communication. Les pages et émissions spéciales dans les médias ont montré qu’il y avait «encore un certain nombre de questions que se posait le public et auxquelles il faut répondre», a souligné Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Si l’idée d’organiser une tombola avec des lots tels que le tour du tarmac de Cointrin en char Piranha a fait sourire, Adrien Bron a rappelé qu’il s’agissait de proposer quelque chose de «plus léger et décalé». Dès vendredi après-midi, un stand de vaccination offrant vin chaud, marrons grillés et information prendra place devant le palais Eynard, jusqu’à samedi soir.