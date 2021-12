Genève – Pas de budget pour Genève en 2022

Le suspens aura été de courte durée. Après trois heures de débat, à peine, le Grand Conseil a refusé le budget présenté par le Conseil d’Etat genevois par 59 non de droite, y compris le MCG, et 40 oui à gauche. Résultat : l’Etat de Genève devra calquer ses dépenses pour 2022 sur celles de 2021. Pas de nouveaux postes ni de nouvelles prestations prévues, pour les Etablissements pour personnes handicapées (EPH), le convoyage des détenus, l’Hospice général, la liste égrenée en plénière par Nathalie Fonanet, grande argentière du Canton, est longue comme un jour sans pain.

«C’est un vote déplorable de la part de la droite qui sacrifie 360 postes indispensables, notamment dans la formation», a condamné le député socialiste Thomas Wenger. «Et tout cela en pleine période de crise sanitaire et sociale.» Le député PLR Cyril Aellen, s’en est défendu. Pour lui, ce refus signe surtout «l’échec du gouvernement qui n’a pas su convaincre sur la nécessité de ces nouvelles dépenses.»

Un gouvernement à majorité de gauche depuis l’élection cette année de la Verte Fabienne Fischer. Et le détail n’est pas anodin. «C’est un signal politique clair pour le Conseil d’Etat à majorité de gauche, adressé par un Grand Conseil à majorité de droite», convient Nathalie Fontanet, elle-même Libérale-Radicale.

Campagne électorale 2023

La précampagne pour les élections de 2023 explique sans aucun doute le durcissement des positions des uns et des autres. Le PLR et le MCG en particulier jouent gros; tous deux en perte de vitesse, ces partis risquent de voir leur formation fondre comme neige au soleil lors des prochaines cantonales.

«Les masques sont tombés», pour Thomas Wenger. «Le MCG a montré clairement cette fois-ci qu’il est bel et bien de droite.» Un parti, le MCG, qui s’est tout de même assuré que l’annuité des fonctionnaires serait vraisemblablement maintenue en 2022, avant de refuser le budget, et de servir une fois de plus de faiseur de majorités.