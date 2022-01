Football : Pas de but entre Arsenal et Liverpool, Xhaka expulsé

Il n’y a pas eu de vainqueur au match aller de la demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Match retour le 20 janvier.

Rouge direct

Après la sortie de l’attaquant Eddie Nketiah pour laisser entrer Rob Holding, les Londoniens ont encore plus fait le dos rond, jouant souvent regroupés dans leurs 25 derniers mètres pour fermer autant les espaces que possible.

Minamino maladroit

Si les absences de Mohamed Salah et de Sadio Mané, partis à la CAN et suppléés par Roberto Firmino et Takumi Minamino, se sont fait sentir, elles ne suffisent pas à expliquer les difficultés offensives de Reds brouillons et stéréotypés.