Football : Pas de but entre le LS et SLO

Aucun vainqueur dans le duel entre le SLO d’Edmond Akichi et le LS d’Alvyn Sanches. Pascal Muller/freshfocus

Le Lausanne-Sport n’a pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive. Et même l’équipe de Ludovic Magnin est probablement passée plus près que son adversaire et voisin des trois points, Stade-Lausanne-Ouchy n’a rien volé, dimanche à la Tuilière.

Alors que l’on s’attendait à voir le LS prendre d’entrée la direction du jeu, c’étaient au contraire les visiteurs qui monopolisaient le ballon. Plus agressifs et présents physiquement, les Lausannois d’Anthony Braizat empêchaient leurs adversaires d’ébaucher la moindre offensive. Une domination initiale qui aurait pu être récompensée si Hadji, remarquablement servi par Ajdini au second poteau, n’avait pas écrasé sa volée, seul à trois mètres de Castella (4e). Huit minutes plus tard, il ne manquait que quelques centimètres à Koré pour dévier au bon endroit un joli centre tendu d’Obexer.

Pour enfin voir le LS prendre le jeu à son compte, il fallait patienter près de vingt minutes et une percée de Coyle stoppée irrégulièrement par Hajrulahu à 18 mètres des buts stadistes. La frappe de Custodio terminait toutefois dans les bras de Da Silva. Le gardien du SLO ne pouvait ensuite que pousser deux soupirs de soulagement en voyant d’abord Labeau manquer d’un rien un bon centre tendu de Coyle (20e) puis, surtout, Sanches rater la cible alors qu’il était seul à sept mètres d’un but grand ouvert (25e). Trente secondes plus tard, le même Sanches perdait son duel face à Da Silva.

Le LS supérieur mais maladroit

Équilibrée durant sa première partie, la rencontre a vu le LS prendre peu à peu l’ascendant sur son voisin dès l’heure de jeu. Mais sans que le relégué de Super League ne réussisse à passer l’épaule malgré deux énormes opportunités en deux minutes. Sur la première, Da Silva s’interposait brillamment sur une déviation au premier poteau de Custodio - bien servi par Gaudino - qui prenait le chemin de la lucarne (75e). Cela avant que Koyalipou, seul face à Da Silva suite à bon travail préparatoire de Schwizer et Labeau, ne voie son tir du plat du pied droit passer juste à côté du but stadiste.

Supérieur mais maladroit dans ses derniers gestes, le LS héritait d’une dernière opportunité à trois minutes du terme. Sur un contre, Labeau adressait un centre à ras du sol pour Koyalipou, mais Da Silva encore parvenait à détourner de justesse le ballon avant que le Français ne le pousse dans le but vide.