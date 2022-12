Banque nationale Suisse : Pas de cadeaux de Noël de la BNS pour les cantons

Le patron de la BNS a annoncé qu’il n’y aurait pas de surplus en 2022 à se partager entre la Confédération et les cantons.

La Banque nationale suisse (BNS) ne distribuera sans doute pas d’argent à la Confédération et aux cantons cette année. Après une perte enregistrée de 140 milliards de francs au cours des 9 premiers mois de l’année, sa réserve de 102 milliards prévue pour les redistributions est épuisée. Les prévisions pour le quatrième trimestre ne laissent pas espérer un redressement en fin d’année, a déclaré samedi le président de la BNS, Thomas Jordan, à la télévision alémanique SRF.

En 2021, la BNS avait versé au total six milliards en plus des dividendes: deux à la Confédération et quatre pour les cantons. Il n’y aura de certitude sur les comptes qu’après la publication du résultat annuel, «mais il faudrait presque un miracle pour arriver à un résultat positif», a poursuivi Thomas Jordan.