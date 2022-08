Jeux vidéo : Pas de casque PlayStation VR2 sous le sapin de Noël

Sony a douché les derniers espoirs des possesseurs d’une PlayStation 5 de voir débarquer le PlayStation VR2 sous le sapin de Noël. Comme on pouvait s’y attendre, le géant nippon de la tech a annoncé mardi dans un tweet que son futur casque de réalité virtuelle serait «disponible début 2023», soit jusqu’au 31 mars 2023, sans plus de précision sur la date exacte de commercialisation.

Le prix de l’appareil reste aussi pour le moment inconnu, tout comme sa rétrocompatibilité avec le catalogue d’anciens jeux PlayStation VR. Une vingtaine de titres devraient par contre accompagner la sortie du nouvel accessoire, dont «Resident Evil Village», «Resident Evil 4 Remake» et «Horizon Call of the Mountain».