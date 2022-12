Céline Dion ne chantera pas au Paléo en 2023

Nyon (VD) : Pas de Céline Dion au Paléo

L’événement précise que «Céline continue d’être traitée par son équipe médicale pour des spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de se produire en concert». «Cela me fait mal de vous dire que je ne serai pas prête à reprendre ma tournée en Europe dès février. Ça me manque de vous voir, d’être sur scène, de jouer pour vous. Je me donne toujours à 100% quand je fais mes spectacles, mais je ne peux pas vous offrir cela en ce moment. Pour que je puisse vous rejoindre à nouveau, je n’ai pas d’autre choix que de me concentrer sur ma santé et j’ai l’espoir d’être sur la voie de la guérison», a dit Céline Dion.