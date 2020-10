Karabakh : Pas de cessez-le-feu sans retrait arménien

L’Azerbaïdjan conditionne l’arrêt des combats en cours dans l’enclave montagneuse du Nagorny au retrait des forces arméniennes. Le CICR condamne des bombardements de civils.

Les combats déclarés le 27 septembre font craindre une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a réclamé dimanche le retrait des forces arméniennes du Nagorny Karabakh, au huitième jour des combats opposant dans cette enclave montagneuse séparatistes arméniens et armée azerbaïdjanaise, et demandé des excuses à Erevan.

«Plan précis»

Les deux camps s’accusent de la reprise des hostilités le 27 septembre, une crise parmi les plus graves, sinon la plus grave, depuis le cessez-le-feu de 1994, faisant craindre une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.