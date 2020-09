«The Voice Kids» : Pas de chance pour les talents suisses

Aucun des trois chanteurs romands engagés pour les battles de «The Voice Kids» n’a été choisi par son coach pour la demi-finale.

C’est Emilia qui s’est présentée en premier devant les coaches et le public. En compagnie de Naomi et de Marilou, la Genevoise a interprété «Rolling in the Deep», d’Adele. La jeune fille a réalisé une performance de haut vol, mais Kendji Girac a préféré poursuivre l’aventure avec la Luxembourgeoise Naomi.