Messenger et Instagram : Pas de chiffrement par défaut de bout en bout avant 2023

Meta (anciennement Facebook) repousse l’activation par défaut d’un système de confidentialité sur les messageries de ses plateformes Messenger et Instagram.

Instagram et Messenger attendront 2023 pour l’activation automatique du chiffrement de bout en bout des messages. AFP

Le chiffrement de bout en bout (E2EE) par défaut des messages sur Messenger et Instagram devait avoir lieu au plus tôt en 2022. Mais ce système de protection, qui assure que les données partagées ne sont vues que par l’expéditeur et le destinataire, aura du retard. Il a finalement été reporté à 2023, a fait savoir le groupe technologique américain propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp.

«Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et nous ne prévoyons pas de terminer le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant 2023», a déclaré Antigone Davis, à la tête de la sécurité chez Meta, rapporte le quotidien britannique «The Guardian». «En tant qu’entreprise qui connecte des milliards de personnes dans le monde et qui a mis au point une technologie de pointe, nous sommes déterminés à protéger les communications privées des gens et à assurer leur sécurité en ligne», a-t-il ajouté.

Protection des enfants

Meta, qui a déjà introduit le chiffrement de bout en bout sur Messenger pour les appels audio et vidéo, ainsi que sur WhatsApp, précise que même si les conversations seront chiffrées, ses services seront toujours en mesure de détecter des abus criminels et d’aider «les efforts de la sécurité publique» en utilisant «une combinaison de données non chiffrées dans ses applications, des informations sur les comptes et les rapports des utilisateurs». Le média britannique explique que la décision de report est entre autres liée aux craintes des militants pour la protection des enfants qui s’inquiètent que l’activation automatique du chiffrement de bout en bout ne protège les agresseurs.