Vidéoconférence

Pas de chiffrement pour la version gratuite de Zoom

Le service de vidéoconférence ne proposera des appels chiffrés de bout en bout qu’aux comptes payants.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de la version gratuite de Zoom qui attendaient une couche de sécurité et de confidentialité supplémentaire sur la plateforme. Ils ne bénéficieront pas du chiffrement de bout en bout des appels vidéo. Le service de vidéoconférence, qui a connu un grand succès depuis le début de la pandémie du coronavirus, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il serait réservé uniquement aux clients payants et à certaines institutions et organisations à but non lucratif lorsqu’il sera déployé.