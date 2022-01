Brésil : Pas de chirurgie pour Bolsonaro, qui reste hospitalisé

Le président brésilien ne requiert pas d’opération, a annoncé l’hôpital où il a été admis lundi pour une suspicion d’occlusion intestinale. Il y restera pour une durée indéterminée.

À neuf mois de l’élection présidentielle, le chef de l’État, âgé de 66 ans, avait dû quitter dans la nuit de dimanche à lundi son lieu de vacances dans l’État méridional et balnéaire de Santa Catarina pour être transporté à São Paulo et admis à l’hôpital Vila Nova Star. Cet établissement a annoncé dans un communiqué que «l’état subocclusif intestinal», une obstruction partielle du transit du président, «s’est résolu» et qu’«une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire».