Double raté pour la «Maison blanche», tenant du titre: non seulement les Madrilènes s’ôtent toute possibilité de remporter un 12e sacre dans la compétition, mais ils passent à côté d’un clasico en finale face au rival éternel, le Barça, ce qui aurait constitué une des affiches les plus alléchantes de ce début d’année 2021.

«Tout est remis en cause»

Les causes de cet échec ? Un Eden Hazard aligné d’entrée de jeu mais en manque de rythme depuis son retour de blessure, un Luka Modric largement en deçà de son niveau de jeu habituel, une défense aux abois... et une équipe comme à demi-régime, vite essoufflée et en manque d’assurance.

Zidane avait envie de «monter en puissance» avec ce «tremplin» pour aborder la deuxième moitié de saison... c’est raté. Et c’est plutôt la deuxième partie de sa prophétie d’avant-match qui s’est avérée jeudi: «Quand on fait un match un peu moyen, tout est remis en cause. C’est le problème, et ça ne changera pas».