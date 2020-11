La sélection de Gianluca Barilari, qui devait initialement affronter la Serbie et la Géorgie à Saint-Léonard (Fribourg) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2021, va finalement s’envoler pour la Finlande à la fin du mois afin d’y disputer ses deux rencontres dans une bulle à Espoo. «C’était trop compliqué pour Clint, surtout que nos matches sont vraiment agendés quelques jours avant sa reprise avec Atlanta», confie Erik Lehmann, directeur technique de Swiss Basketball, qui a eu l’entourage du joueur au bout du fil.

La Suisse n’est de loin pas la seule nation dans ce cas de figure. «La France, par exemple, ne pourra pas compter sur ses nombreux joueurs NBA. En revanche, la Finlande (ndlr: qui figure dans le groupe de la Suisse) a annoncé la venue de Lauri Markkanen (son unique représentant Outre-Atlantique). Reste à savoir maintenant s’il fera l’effort de rentrer au pays. Après, c’est peut-être plus facile pour lui que pour Clint car c’est déjà un joueur majeur des Chicago Bulls, et en cela, il peut un peu plus mettre la pression sur son club.»