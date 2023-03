Twitter Blue lancé aussi en Suisse

Après l’avoir lancé dans une cinquantaine de premiers pays, Twitter a annoncé via un tweet avoir déployé dans le monde entier son abonnement payant Twitter Blue. Donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires, comme l’édition de tweets (jusqu’à cinq fois dans les 30 minutes après leur publication), la publication de tweets plus longs (jusqu’à 4000 caractères), le téléchargement de vidéos en résolution Full HD (1080p) ou encore la publication de vidéos plus longues, cette offre est donc désormais aussi disponible en Suisse, où elle est facturée 7 francs par mois (soit 84 par année) ou 73 francs par année (soit 6 fr. 08 par mois). Quant aux avantages de recevoir deux fois moins de publicités et de voir figurer ses tweets en bonne place dans les réponses, les mentions et les résultats de recherche, ils sont annoncés comme «bientôt disponibles».