Lausanne: Pas de condamnation pour les protagonistes d’une rixe avec un blessé grave

Un Tunisien a été grièvement blessé par des coups et des éclats de verre à l’œil en 2013 lors d’une rixe entre Balkaniques et Maghrébins qui a démarré dans une boîte de nuit lausannoise avant de se poursuivre à l’extérieur. L’instruction de l’affaire a pris du retard à cause du retour de la victime dans son pays d’origine sans laisser d’adresse et de plusieurs changements de procureur. Le jugement en première instance n’a eu lieu que huit ans après les faits. En mars 2021, les quatre agresseurs présumés ont été condamnés avec sursis pour lésions corporelles graves. Un tort moral de 10’000 francs a été octroyé à celui qui a été moqueusement surnommé «Le borgne» dans son pays. Six mois plus tard, les quatre prévenus ont été libérés des charges de lésions corporelles graves et d'agression par le Tribunal cantonal. La victime a saisi le Tribunal fédéral pour réclamer une confirmation du jugement du Tribunal de Lausanne.