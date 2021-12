Suisse – Pas de congé paternité accordé au service civil

Les règles au Service civil

Il n’existe pas de congé de paternité durant le service civil, selon Thomas Brückner de l'Office fédéral du service civil. «La situation n’est pas comparable à celle qui prévaut dans les rapports de travail». Et la votation populaire de septembre 2020 ne change rien. «Une personne astreinte au service civil peut toutefois planifier elle-même ses affectations dans le cadre des dispositions légales et ainsi choisir le moment où elle effectue son service.»



Si la naissance d’un enfant survient pendant une affectation, les civilistes ont la possibilité de déposer une demande de congé pour trois jours au maximum ou une demande de report de service. En outre, il est possible de faire valoir les frais de garde d’enfants, qui sont indemnisés jusqu’à un certain montant maximal, explique Thomas Brückner. «Il est toutefois recommandé d’effectuer les jours de service le plus tôt possible après l’admission, lorsque les obligations professionnelles et familiales sont moins nombreuses» conclut-il.