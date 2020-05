Suisse

Pas de contrôle d'identité obligatoire dans les restos

Le Conseil fédéral encourage les clients à laisser leurs coordonnées dans les restaurants. Mais la mesure n'est pas obligatoire.

Les clients des bars et restaurants ne seront pas obligés de laisser leurs coordonnées dans les bars et restaurants qui rouvriront lundi. Le Conseil fédéral a décidé vendredi de ne pas intervenir sur le sujet.

Les clients ont donc tout intérêt à fournir leurs coordonnées. Si un employé du service tombe malade, le médecin cantonal pourra contacter les clients qui auront laissé leur nom, prénom et numéro de téléphone, a expliqué à la presse Daniel Koch de l'Office fédéral de la santé publique.

La protection des données sera assurée par la loi ad hoc. Les coordonnées ne pourront servir que pour le traçage et devront être détruites dès que ce but n'est plus à l'ordre du jour. Selon le plan de protection de Gastrosuisse, elles ne seront conservées que 14 jours.