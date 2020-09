Vevey (VD) : Pas de coup de pouce pour un requérant d’asile

La pétition contre le renvoi de Sangar A. a été classée mardi. Elle avait recueilli plus de 10’000 signatures.

Le Grand Conseil vaudois a classé mardi une pétition contre le renvoi de Sangar A., un Kurde d’Irak qui s’est établi à Vevey et a travaillé à la désinfection des locaux médicaux durant la crise du coronavirus. La pétition avait recueilli plus de 10’000 signatures et l'appui de plusieurs personnalités politiques.