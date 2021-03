Elle dormait depuis plusieurs mois, Chloé l’a réveillée le temps d’un défilé. Dans le cade de la Fashion Week de Paris, qui a débuté lundi, la marque a ranimé la nuit sanctionnée, en France, par un couvre-feu. Le label a investi l’emblématique brasserie Lipp et les rues parisiennes pour y présenter sa collection automne-hiver 2021-2022. L’occasion de revivre une bribe de vie nocturne, le temps d’un défilé filmé et diffusé sur le Net (voir la vidéo ci-dessus). On y voit les mannequins s’élancer du célèbre restaurant à la nuit tombée, on imagine qu’ils viennent d’y dîner, et fouler les pavés de Saint-Germain-des-Prés vers leur prochaine destination. Des images quelque peu surréalistes en raison de la situation actuelle. Les rues désertes rappellent toutefois qu’il ne s’agit ici que d’un mirage.