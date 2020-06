France 3

Pas de Covid-19 dans «Plus belle la vie»

La production du feuilleton de France 3 a choisi de ne pas aborder la pandémie, alors qu’elle met d’habitude un point d’honneur à coller à l’actualité.

Après presque trois mois de pause forcée, le tournage de «Plus belle la vie» a enfin pu reprendre à Marseille. Pour voir les épisodes inédits sur France 3 et la RTS, il faudra cependant attendre encore un peu, puisque la diffusion est prévue pour la fin du mois de juin. Si on ignore encore ce qui va s’y passer, on sait déjà que la pandémie de Covid-19 ne sera pas abordée, ou alors seulement «par touches légères» . Un choix qui peut paraître étrange dans la mesure où la série colle généralement à l’actualité.