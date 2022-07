Guerre en Ukraine: Pas de crise pour les exportations des pharmas suisses en Russie

Plusieurs acteurs concernés réfutent l’hypothèse selon laquelle les exportations pourraient favoriser directement l’effort de guerre du Kremlin. Ainsi, l’exportation de traitements indispensables pour soigner les blessés n’aurait pas augmenté ces derniers mois. Selon l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, les médicaments et les produits destinés aux maladies immunitaires pèsent majoritairement dans l’augmentation des exportations. En revanche ni la Confédération, ni les associations pharmaceutiques Interpharma et Scienceindustries, ni les fabricants Novartis et Roche ne fournissent plus de détails sur la nature des produits concernés. L’ambassade de Russie à Berne n’est pas plus bavarde.