Allemagne : «Pas de date de péremption pour rendre justice aux victimes des nazis»

Alors que les anciens collaborateurs du IIIe Reich poursuivis actuellement en Allemagne sont désormais centenaires, l’avocat Thomas Walther défend son combat et sa quête de justice.

Le camp de concentration de Sachsenhausen, non loin de Berlin.

«Corriger les injustices»

Le pénaliste de 78 ans représente des survivants et proches de personnes enfermées par le régime d’Adolf Hitler (1933-1945) dans le camp de concentration de Sachsenhausen, non loin de Berlin. Un ex-gardien de ce camp, âgé de 100 ans, comparaît à partir de jeudi en Allemagne pour «complicité de meurtres» entre 1942 et 1945.